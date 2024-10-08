Марсоход Curiosity сделал важное открытие на Марсе, которое помогает понять, почему красная планета стала непригодной для жизни. Исследуя кратер Гейл, Curiosity нашел уникальные минералы, называемые карбонатами, которые рассказывают о древнем климате Марса.
Эти карбонаты показывают, что на Марсе когда-то была вода, но она быстро испарялась. Это привело к тому, что в атмосфере остались тяжелые изотопы углерода и кислорода, которые затем встроились в карбонаты. Эти минералы как бы записали информацию о климате того времени, включая температуру и кислотность воды.
Ученые выдвинули две теории о том, как могли образоваться эти карбонаты. Первая говорит, что они появились из-за чередования влажных и сухих периодов. Вторая предполагает, что карбонаты сформировались в очень соленой воде при очень низких температурах.
Интересно, что изотопы в марсианских карбонатах гораздо тяжелее, чем любые, найденные на Земле. Это говорит о том, что условия на Марсе были крайне суровыми.
Для этого открытия использовались специальные приборы на борту Curiosity. Один из них нагревал образцы до очень высокой температуры, а другой анализировал выделяющиеся газы. Это позволило ученым узнать больше о древнем климате Марса и его изменениях.