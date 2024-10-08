Есть теоретические подтверждения климатические сценарии для древнего Марса.

Марсоход Curiosity сделал важное открытие на Марсе, которое помогает понять, почему красная планета стала непригодной для жизни. Исследуя кратер Гейл, Curiosity нашел уникальные минералы, называемые карбонатами, которые рассказывают о древнем климате Марса.

Эти карбонаты показывают, что на Марсе когда-то была вода, но она быстро испарялась. Это привело к тому, что в атмосфере остались тяжелые изотопы углерода и кислорода, которые затем встроились в карбонаты. Эти минералы как бы записали информацию о климате того времени, включая температуру и кислотность воды.

Ученые выдвинули две теории о том, как могли образоваться эти карбонаты. Первая говорит, что они появились из-за чередования влажных и сухих периодов. Вторая предполагает, что карбонаты сформировались в очень соленой воде при очень низких температурах.

Интересно, что изотопы в марсианских карбонатах гораздо тяжелее, чем любые, найденные на Земле. Это говорит о том, что условия на Марсе были крайне суровыми.

Для этого открытия использовались специальные приборы на борту Curiosity. Один из них нагревал образцы до очень высокой температуры, а другой анализировал выделяющиеся газы. Это позволило ученым узнать больше о древнем климате Марса и его изменениях.