Израиль дорисовал на снимках цифровые облака.

В начале недели иранские войска нанесли массированный ракетный удар по военным объектам ЦАХАЛ на территории Израиля. При этом израильская сторона заявила, что все ракеты были сбиты или упали в районе пустынной местности. На фоне таких заявлений ближневосточные источники начинают распространять информацию, что израильтяне каким-то образом смогли подредактировать отображаемые спутниками фотографии. Дело в том, что над военной авиабазой ЦАХАЛ Неватим внезапно появились облака, которых нет в реальности.

Внезапно появившиеся облака полностью закрывают военную базу от любопытных взглядов и выглядят так, будто их нарисовали с помощью компьютера. При этом источники в окрестностях рассказывают, что в дневное время суток никаких облаков замечено не было и стояла прекрасная летная погода. Есть предположение, что таким образом Армия обороны Израиля пытается скрыть реальные повреждения военного объекта, по которому были прилеты ракет, в том числе и гиперзвуковых.

По некоторым данным, на этой базе, кроме повреждения инфраструктуры, были демонтированы военные самолеты. В частности, рассказывают про превращение в металлолом и высокотехнологичный мусор нескольких истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. Однако информация про технику остается в рамках предположений, которые распространяют иранские военные.

В свою очередь израильские официальные лица никак не прокомментировали ситуацию с военной базой. В настоящее время фальсификация спутникового изображения - меньшая из проблем, стоящая перед Тель-Авивом.