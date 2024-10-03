Иранский удар пока остается без ответа.

Внезапный удар Ирана ракетами разного класса по военным и инфраструктурным объектам Израиля может пока остаться без ответа со стороны ЦАХАЛ. Дело в том, что Тель-Авив был готов дать ассиметричный ответ накануне, но представители США и еще одной неназываемой страны смогли повлиять на решение израильского правительства. При этом, на границе с Ливаном уже начинаются полноценные боевые контакты между Армией обороны Израиля и группами «Хезболла».

Есть предположение, что США самостоятельно хотят возглавить коалицию по нанесению удара по Ирану в виде ограниченной операции. На этом фоне Израиль просто отодвинули в сторону и сказали пока не делать никаких резких телодвижений. Стоит отметить, что иранское руководство хотело разрядить обстановку и даже собиралось вести переговоры с США, но те просто их проигнорировали. Как проигнорировали заявления Ирана по поводу устранения главы политбюро ХАМАС и высокопоставленных офицеров КСИР.

Результатом этого стали массированные удары ракетами, в том числе гиперзвуковыми, которые смогли преодолеть систему «Железный купол», которая должна останавливать вообще все. Однако часть комплексов «Железного купола» была демонтирована, а также на слом, по некоторым данным, пошли истребители F-35. При этом иранская сторона рассказывает, что под удар попало 20 самолетов этой модели, но вероятность этого достаточно низкая.

В настоящий момент ситуация в регионе зависла в шатком положении, так как даже американцам не выгодно влезать в очередной конфликт, который не несет ничего хорошего. Кроме того, Израиль придется насыщать средствами ПВО, которых и так не хватает по причине «горящей» Украины и закручивания ситуации с Тайванем.