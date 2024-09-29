По последним данным, кольцо окружения Угледара сомкнулось к северу от города.

Вооруженные силы РФ продолжают штурмовую операцию по освобождению Угледара и его окрестностей от присутствия боеспособных подразделений ВСУ. На этот раз пришли новости о том, что 27 сентября 2024-го года ВС РФ завершили полное окружение города и замкнули кольцо на севере в непосредственной близости от террикона шахты «Южнодонбасская 1-я». Сообщения про взятие террикона поступали еще ранним утром, но тогда украинцы пытались уйти в северном направлении малыми группами.

Вчера кольцо окружения полностью лишило возможности выйти гарнизону Угледара без боевых контактов с подразделениями армии России. При этом приходили новости о том, что командование гарнизона в переговорах по радио высказывало удивление, что к ним никто не перебрасывает резервы. Стоит отметить, что Угледар имеет площадь в 6,5 кв км, но при этом позиционировался Киевом как важный укрепрайон. Теперь же в СМИ вовсю начинают рассказывать историю, что город не столь и нужен, а его удержание только трата ресурсов. В целом командование ВСУ проводит очередной «контроль ущерба», чтобы общественность не задавала лишних вопросов.

Стоит добавить, что с момента освобождения Мариуполя это первый факт полного окружения города российскими войсками за время проведения СВО. Теперь же российские подразделения собираются расширить контролируемые территории к северу от Угледара, чтобы лишить ВСУ даже призрачной возможности деблокировать населенный пункт. В свою очередь в самом городе также продолжается наступательная операция и ВС РФ постепенно сдавливают украинский гарнизон.