Перевели под свой контроль ещё несколько многоэтажек.

Вот уже несколько дней прошло с начала российского штурма одного из важнейших укрепрайонов ВСУ на Донбассе. Речь идет о городе Угледар, который располагается на высоте и к который превратился в очередную «фортецию». Согласно поступающим данным, российские войска смогли серьезно продвинуться к центру города, взяв под контроль несколько многоэтажных домов сразу после взятия местной автостанции.

Сегодня украинские военные заняли оборону в многоэтажной застройке и используют привычную им тактику ударов с высоты и последующим отходом вниз. Кроме того, город уже давно был целью для российской артиллерии и авиации и его улицы заполнены техногенным мусором в виде бетонных конструкций и развалин строений. Это серьезно мешает российским подразделениям вести штурмовые действия. Продвижение вперед проходит только после массированного артиллерийского налета.

Стоит добавить, что продвижение фиксируется не только в черте Угледара, но и в окрестностях города. Стало известно, что российские силы подошли к черте города с западной стороны, что отрезало гарнизон от еще одного маршрута отступления. Кроме того, ВС РФ удалось взять под контроль участок территории вокруг второго террикона шахты «Южнодонббасская -1я» к северо-востоку от Угледара. Тем самым под огневой контроль взято еще одно возможное направление для выхода гарнизона. Стоит отметить, что в сторону Боголепенки. Бойцы ВСУ отходят уже сейчас по полям мелкими группами и взятый террикон способствует их выявлению и накрытию артиллерией.

Что касается непосредственно самого гарнизона, то в эфире часто мелькают разговоры и недоумение по поводу того. Что командование не присылает резервы для обороны важного города. Также ранее, нардеп Марьяна Безуглая, главный критик военных из Верховной рады, высказалась, что вместо того, чтобы укрепить оборону Угледара, Сырский вывел оттуда резервы для «курской авантюры».