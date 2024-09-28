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g1tarist
ВТБ поддержал проект по созданию универсального QR-кода
Технологию уже поддерживают некоторые торговые сети — клиенты ВТБ.

ВТБ внедрил новую систему оплаты через QR-код. Это упрощает покупки в магазинах для клиентов банка. Теперь можно легко оплатить товары, сканируя один QR-код, без необходимости выбирать из множества. Эта система поддерживается уже в некоторых крупных торговых сетях.

Проект появился благодаря совместным усилиям Центрального Банка и Национальной системы платёжных карт. ВТБ один из первых подключил к этой системе своих корпоративных клиентов. Такой подход позволяет сделать покупки проще и быстрее для всех, кто пользуется банковскими услугами.

Банк уверен, что новая система сделает процесс оплаты более удобным и прозрачным. Теперь, чтобы оплатить покупку, достаточно всего лишь отсканировать QR-код и выбрать удобный способ оплаты.

Важно отметить, что ВТБ не единственный, кто работает над улучшением платёжных систем. Недавно крупные банки, такие как Сбер, «Альфа-банк» и «Т-банк», объединились в консорциум. Их цель — развитие новых удобных способов оплаты, в том числе и через единый QR-код.

#технологии #банк #втб
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ВТБ запускает оплату по универсальному QR-коду
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