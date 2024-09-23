Посылку можно отправить минимум за 2 часа до вылета рейса.

Авиакомпания "Аэрофлот" представила новую услугу для всех, кто ценит свое время: теперь можно отправлять корреспонденцию и небольшие посылки весом до 10 кг с экспресс-доставкой по России. Это удобно, быстро и доступно круглосуточно. Нужно лишь подать заявку за 2 часа до планируемого вылета, и ваша посылка отправится самолетом. В зависимости от времени и расстояния, доставка займет от нескольких часов до суток.

Стоимость услуги начинается от 2400 рублей. Например, за эти деньги можно отправить документы или легкий пакет в такие города, как Сочи, Санкт-Петербург и другие. Если нужно, чтобы посылку забрали прямо от вас и доставили адресату до двери, это тоже возможно за дополнительные 500 рублей.

Этот сервис работает по всей стране благодаря сотрудничеству с UTG-Express. Оформить отправку можно на сайтах "Аэрофлота" и UTG-Express. Это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить время и убедиться, что их отправления будут доставлены быстро и без проблем.