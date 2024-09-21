Всеми инструментами можно пользоваться в отдельном интерфейсе.

Теперь пользователи могут легко создавать, редактировать и стилизовать тексты благодаря встроенному нейроредактору. Этот инструмент доступен прямо рядом с адресной строкой и позволяет работать с текстом на русском и английском языках. Можно даже начать писать на смартфоне, а закончить на компьютере.

Нейроредактор умеет не только исправлять тексты, но и адаптировать их под разные нужды: сделать более официальными или, наоборот, проще. Также можно просить его сократить текст или разбить его на пункты. Все это делается через удобный чат.

Кроме редактора, в браузере появился обновлённый переводчик на базе YandexGPT. Он точнее работает с разными языками и учитывает специфику текста, выбирая подходящую лексику. Так, научный текст будет переведён с использованием специальных терминов, а кулинарный пост — более простым и понятным языком.

Ещё одна новинка — функция пересказа текстов. Она доступна для разных форматов: текстов, видео и документов PDF, DOCX, TXT. Пользователи могут выбрать краткий или подробный пересказ, а также получить текст, разбитый на смысловые главы с подзаголовками для удобства чтения.

Все эти инструменты легко найти в интерфейсе браузера под поисковой строкой. Они доступны как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.