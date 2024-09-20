Прошлый рекорд составил 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Космонавты Роскосмоса, Олег Кононенко и Николай Чуб, установят новый рекорд по времени пребывания на Международной космической станции (МКС). Сегодня в 16:06:51 по московскому времени они превзойдут предыдущее достижение, когда космонавты и астронавт провели в космосе 370 дней и более 21 часа. Этот рекорд был установлен командой, в которую входили Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин от Роскосмоса, а также Франциско Рубио из NASA.

Олег и Николай отправились на МКС 15 сентября 2023 года и должны вернуться через 374 дня, 23 сентября 2024 года. Это будет самый долгий полет для российских космонавтов на МКС, но не самый долгий в истории космических полетов. Рекордсменом по продолжительности пребывания в космосе остается Валерий Поляков, который провел на орбитальном комплексе "Мир" 437 дней с января 1994 по март 1995 года. За ним следует Сергей Авдеев с результатом в 379 дней, также на "Мире".



