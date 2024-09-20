Цены на телефон доходят до $10 000

В Китае цены на новый смартфон Huawei Mate XT взлетели до невероятных высот. Сейчас за этот телефон просят столько же, сколько стоит хороший автомобиль. Причина такого подорожания - нехватка устройств на рынке.

Стоимость Huawei Mate XT начиналась с $2800, что уже довольно много для смартфона. Но из-за большого спроса и малого предложения, цена подскочила до $10 000. Это значит, что некоторые продавцы хотят за него как минимум $8500-9900, или 60-70 тысяч юаней.

Большинство предложений сейчас приходится на перекупщиков, так как в официальных магазинах телефоны раскупают очень быстро. Но ожидается, что со временем интерес к Huawei Mate XT угаснет, ведь даже при высокой цене в $2800, желающих его купить не бесконечно много.