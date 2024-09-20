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g1tarist
На фоне дефицита цена на Huawei Mate XT слегка подросла: за те же деньги можно купить автомобиль
Цены на телефон доходят до $10 000

В Китае цены на новый смартфон Huawei Mate XT взлетели до невероятных высот. Сейчас за этот телефон просят столько же, сколько стоит хороший автомобиль. Причина такого подорожания - нехватка устройств на рынке.

Стоимость Huawei Mate XT начиналась с $2800, что уже довольно много для смартфона. Но из-за большого спроса и малого предложения, цена подскочила до $10 000. Это значит, что некоторые продавцы хотят за него как минимум $8500-9900, или 60-70 тысяч юаней.

Большинство предложений сейчас приходится на перекупщиков, так как в официальных магазинах телефоны раскупают очень быстро. Но ожидается, что со временем интерес к Huawei Mate XT угаснет, ведь даже при высокой цене в $2800, желающих его купить не бесконечно много.

#китай #телефон #huawei mate xt
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PanzerK
13:59
Не вводите людей в заблуждение или предоставьте факты. А если вам что-то кажется - креститесь.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
PanzerK
13:57
Может в этом самом отверстии даже... я бы побрезговал такое себе в комп ставить...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Gerr_Lord87
13:56
Я думаю ему больше, но с интеллектом десятилетнего)
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Дмитрий
13:55
да я бы поддержанную башню зальман купил за дешман
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
denacifikator
13:54
пиндосы короновирус,замутили суки сами.Сатане,человек не нужен на планете-кому то очень не нужно человечество на планете,куча примеров этого есть.
Американские и европейские ученые снова предполагают происхождение коронавируса из Китая
Дмитрий
13:53
даже 10100 будет на уровне этих зионов. в игрушках
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
PanzerK
13:53
Думаю с приличной видеокартой и в новых играх проблем не возникнет.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
PanzerK
13:53
Зачем платить перекупам? Перекупы это рак, с ним надо бороться. Перекуп, как известно, хуже того самого человека... А вот RX580 со вторички трогать не рекомендую даже трёх метровой палкой, ибо она и ...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Дмитрий
13:52
другу барыги рузен 9950х привезли быстро из США заказ. и даже пошлину никто не платил. не знаю как они провозят может в трусах. из китая тоже полно барыг прям там живут и продают такое
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
OgoGoLog
13:51
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