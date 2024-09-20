Тестирование проводится с июня 2024 года.

Национальная система платежных карт (НСПК) собирается ввести новый способ оплаты - универсальный QR-код. Это произойдет уже в середине октябре. С помощью этого кода покупки должны стать еще проще и удобнее.

Система уже показала свою эффективность: более 1,5 млн операций было совершено еще до официального запуска. В тестировании участвовали 20 банков и свыше 74 тыс. магазинов и сервисов. После полного внедрения к системе подключатся 206 банков и около 4,7 млн торговых точек.

Проект стартовал в июне 2024 года и предлагает торговым точкам удобный способ принятия платежей. QR-код можно будет разместить где угодно: на экране, распечатать или даже включить в чек. Для покупателей это тоже большой плюс, ведь оплатить покупку можно будет любым удобным способом: через банковский сервис, систему быстрых платежей или даже в рассрочку. В будущем появится возможность использовать цифровой рубль.