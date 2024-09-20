С момента посадки прошло 5 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Китайский луноход "Нефритовый кролик" продолжает свою работу на обратной стороне Луны, несмотря на то, что с момента его посадки прошло уже почти шесть лет. Этот робот, который официально называется Yutu 2, был задуман как аппарат, способный функционировать всего три лунных дня, что равно примерно трём земным месяцам. Однако на деле он превзошёл все ожидания и продолжает передавать данные уже 71 лунный день.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось фотографиями, сделанными "Нефритовым кроликом". На данных снимках можно увидеть кратер Фон Карман и следы на поверхности Луны, а также множество кратеров разного размера и далёкие лунные холмы. За все время своей миссии луноход смог преодолеть 1613 метров. Но, согласно последним данным, его скорость снизилась: если до сентября 2022 года он сумел проехать 1300 метров, то за последующее время продвинулся всего лишь на 305 метров.

Интересно и то, что не только "Нефритовый кролик" продолжает свою работу на Луне. Ещё один посадочный модуль Chang'e, который приземлился уже на видимой стороне Луны в 2013 году, также остаётся в рабочем состоянии. Это говорит о достаточно высоком качестве китайской космической техники и её способности выдерживать суровые условия космического пространства.

Стоит напомнить, что "Нефритовый кролик" стал первым в истории космическим аппаратом, который успешно приземлился на обратной стороне Луны. Данное событие произошло 3 января 2019 года и стало одним из самых важных в исследовании космоса.