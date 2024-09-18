При этом носитель одновременно выступил в качестве разведчика, определяя цели.

Российские конструкторы продолжают работать над улучшением малой авиации в виде дронов. На этот раз приходит информация, что ВС РФ успешно применили интересную связку из нескольких дронов. Речь идет о носителе для FPV-дронов, который и сам является многоразовым беспилотником, ретранслятором сигнала, разведывательным комплексом и способен преодолевать расстояния до 40 км в одну сторону.

Как сообщают источники, авиаматка или носитель дронов используется российской армией впервые и способен преодолевать расстояние значительно превышающие возможности классических FPV-дронов. При этом рассказывают, что БПЛА углубился на дистанцию 40 км от линии боевого соприкосновения и ударил по не ожидавших такого солдатам ВСУ. При этом платформа многоразовая и выполняет еще и разведывательные функции.

«Русские ударили по нашему подразделению FPV-дронами, которые были доставлены многоразовым БПЛА-маткой, на расстоянии 40 км от линии фронта. Матка вела визуальную разведку и направила FPV в атаку. Она также функционировала как ретранслятор управления и видеосигнала. Близость матки-ретранслятора к FPV снижает эффективность окопного РЭБ до нуля» - пишут украинские источники.

Стоит отметить, что из-за близкого расположения FPV-дронов к ретранслятору их очень сложно подавить с помощью систем РЭБ. При этом никакие источники не сообщают других подробностей кроме дистанции полета и самого факта испытаний. Нет уточнения сколько именно несет на себе FPV-дронов, приемлемая ли стоимость машины и вообще, как она называется. Правда стоит отметить, что еще в 2022-м году польские источники писали, что в России работают над беспилотным носителем дронов, но тогда эта информация быстро заглохла.