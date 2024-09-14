В каталоге уже представлено порядка 20 млн позиций товаров.

«Яндекс Маркет» теперь помогает покупать товары оптом прямо из Китая. Это новая услуга, которая упрощает жизнь российским бизнесам. Александр Пьянов, который отвечает за международные проекты на платформе, объявил об этом на фестивале «E-com Сфера». Сейчас сервис находится на стадии тестирования, но уже доступно около 20 миллионов различных товаров от 40 тысяч китайских производителей.

Что это значит для бизнеса? Всё просто: можно легко заказывать большие партии товаров напрямую из Китая. Все организационные моменты, включая финансовые услуги, доставку внутри Китая и по России, а также таможенное оформление, берет на себя «Яндекс Маркет». Александр Пьянов подчеркивает, что это полный пакет услуг для удобства российских предпринимателей.

На платформе «Яндекс Маркет» в разделе «Маркет для бизнеса» появилась специальная категория для товаров из Китая. Это значит, что российские компании могут выбирать необходимые товары и получать их уже с проверенным качеством и всеми документами, требуемыми для продажи в России. Это отличная возможность для бизнеса расширить ассортимент и увеличить прибыль, не беспокоясь о сложностях импорта.