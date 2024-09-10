Но правдивые ли эти кадры - никто не знает.

Прошло уже больше месяца с момента появления американских истребителей F-16 на Украине и за этот отрезок времени ВС ВСУ смогли потерять один из них, но не перестали совершать боевые вылеты этих машин. В сети появились кадры того, как истребитель атакует с помощью пушек российский дрон «Герань» и тот разлетается обломками. Видео опубликовано на ТГ-канале «Страна.ua», но подлинность записи остается под большим вопросом. Также не известно, что стало с машиной и полотом из-за обрыва ролика на самом интересном месте.

С момента появления F-16 президент Зеленский объявил, что самолеты станут использовать только для противовоздушной обороны западных областей Украины от российских крылатых ракет и дронов. В целом это заявление не расходится с продемонстрированной записью, так как и до этого ВС ВСУ использовали военную авиацию для сбития дронов-камикадзе. Иногда это приводило к потере самолета, как в 2022-м году, когда МиГ-29 задел обломки дрона и упал.

«В соцсетях распространяют кадры, как истребитель F-16 бьёт по «Шахеду». Достоверность видео не подтверждена» - сообщает источник.

Если ролик настоящий, то возникает вопрос сохранности боевой машины или это тот самый F-16, который украинская армия потеряла в ходе российского комбинированного удара в конце августа. В любом случае этих истребителей у ВС ВСУ немного и запад пока не стремиться расширить парк украинских F-16. Однако Зеленский уже бросил призыв в мир, что армия набирает пилотов, способных управлять F-16, так как украинские летчики не справляются и их банально не хватает на все машины.