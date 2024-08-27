Зафиксировано сразу два попадания.

Появились кадры прилетов российских ракет по дамбе Киевского водохранилища, которое располагается всего в нескольких километрах от «матери городов русских». Сообщается, что в сооружение влетело сразу две ракеты, которые надежно вывели из строя важные узлы.

Как сообщает украинская пресса и независимые источники, гидроэлектростанция получила серьезный ущерб, но сама дамба устояла. При этом был выведен из строя машинный зал в котором и вырабатывалось электричество, которое питало столицу и промышленные объекты региона. Что касается основного сооружения, то власти пишут о возможности разрушения дамбы, которая является первой в каскаде днепровских ГЭС. Однако это прогнозируется только в случае повторных ударов со стороны ВС РФ по инженерному объекту.

Стоит отметить, что вывод из строя столь сложного инфраструктурного объекта серьезно скажется на энергетической обстановке на Украине. Тут не стоит забывать тот факт, что это не единственный энергетический объект, который был демонтирован российским оружием. Так что пока обстановка оценивается критичнее, чем после серии весенних ударов по территории Украины. Западные партнеры Киева уже начинают проводить консультации по вопросам оказания помощи, так как ранее периодические отключения электроэнергии на 12 часов станут теперь постоянным явлением.

Ранее вопросом энергетической безопасности Украины озаботились в Евросоюзе, и комиссар по энергетике Симсон предложила принять ряд мер по помощи Киеву. Однако дальше разговоров тема не пошла, а теперь обстановка оказалась значительно хуже, чем неделю назад.