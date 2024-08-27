Вопреки заявлениям украинкой прессы.

В настоящий момент Краматорск является одним из ключевых укрепрайонов украинской обороны в ДНР и по нему регулярно прилетает со стороны ВС РФ. Во время одного из таких ударов была поражена гостиница «Сапфир», после чего начали поступать сведения о нейтрализованных иностранцах. Украинская пресса воспользовалась ситуацией и обвинила российскую армию в ударах по мирным объектам и в гибели зарубежных журналистов, которые освещали происходящее в городе.

Однако вопреки начатой украинскими СМИ компании в дело вмешались западные издания, которые начали выпускать материалы, в которых рассказывали про погибших военных советников, которые занимались безопасностью в городе. Мол, именно эти люди выполняли роль советников для украинского командования и размещались в «Сапфире».

«На момент удара он находился в гостинице «Сапфир» в Краматорске и был советником по безопасности» - пишет британское издание про судьбу Райана Эванса, одного из военных советников запада на Украине.

Кроме того, согласно уже российским источникам в ходе удара там были нейтрализованы и украинские командиры, которые занимались планированием операций в районе Часова Яра. Напомним, что российская армия постепенно берет под контроль этот город и уже ведет наступательные действия районе «Октябрьский». ВСУ активно перебрасывают под город подкрепления, чтобы не дать ВС РФ освободить Часов Яр и всеми силами сдерживают наступление.



