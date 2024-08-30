Выпустили 320 ракет, а также дроны.

Пока европейские и американские дипломаты катаются с дипломатическими миссиями по всему Ближнему Востоку, чтобы помирить Израиль с окружающими странами, ливанская «Хезболла» нанесли новый удар. В минувшее воскресенье со стороны южного Ливана прошел массированный налет дронов-камикадзе, а также было выпущено до 320 неуправляемых ракет, которые поразили военные объекты ЦАХАЛ в приграничной зоне. Стоит отметить, что во время налета премьер-министр Израиля Нетаньяху находился в правительственном бункере, а незадолго до инцидента заявлял про «демонтаж» десятка ракетных установок группировки.

Стоит отметить, что израильская авиация вольготно чувствует себя в небе Ливана и вопреки всем протестам официальной ливанской власти наносит ракетно-бомбовые удары по объектам «Хезболла». Однако в ответ на такие действия, ливанская группировка сделала ответный ход в виде массированного удара по военным целям в Израиле. При этом представители группировки заявляют, что это далеко не последний удар.

«Казармы Рамот Нафтали, объект бункерного типа Неве Зив, военная база Мерон, военная база Гаатон, военные базы Нафах и Ярден на Голанских высотах, казармы Кела 210-й бригады ЦАХАЛ и Йоав северного командования армии Израиля же там же, казармы Бейт-Хилель и др» - приовдит «Военное обозрение» список пораженных целей.

Стоит отметить, что вопреки позиции Вашингтона по отношению к Израилю, США продолжают спонсировать и продавать оружие для нужд ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля в свою очередь готовится к масштабным действиям в самом Ливане, чтобы решить вопрос не только с палестинской группировкой ХАМАС, но еще и покончить с «Хезболла». При этом ЦАХАЛ уже наносит удары по мирным городам Ливана с заявлениями, что там были преступники.