Эксперты оценивают последствия для окружающей среды и климата.

Tesla освободила место под свой завод в Германии, вырубив более 500 тысяч деревьев с 2020 по 2023 год. Это произошло на окраине Берлина, где компания строит свой гигазавод. Строительство началось в 2020 году, и уже в следующем году с конвейера сошел первый автомобиль.

Для строительства понадобилось много места, поэтому тысячи деревьев были вырублены. Это позволило увеличить мощности завода в Европе. По данным Guardian, за три года Tesla вырубила деревья на площади в 813 акров. Экологи обеспокоены, так как это один из самых засушливых регионов Германии, и такое количество деревьев могло бы поглотить около 13 000 тонн CO2, что равносильно годовым выбросам примерно 2800 автомобилей.

Антуан Хальф из французской компании Kayrros отметил, что несмотря на значительную вырубку, следует учитывать положительный эффект от перехода на электромобили. Министерство охраны окружающей среды Бранденбурга даже одобрило удвоение мощности завода до 1 миллиона автомобилей в год, несмотря на экологические инциденты на объекте.

Tesla утверждает, что приняла все необходимые меры для предотвращения проблем для окружающей среды. Но экологи так не считают и охотно организовывают сидячие забастовки и даже штурм завода.

Илон Маск, глава компании, критически отозвался о протестующих, назвав их "самыми тупыми экотеррористами". Экологи же продолжают выражать обеспокоенность по поводу последствий для окружающей среды и климата.