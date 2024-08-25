Эту новость сообщает издание «Автоновости дня».

Эти автомобили представляют собой бюджетную альтернативу популярной модели Lada Vesta. Iran Khodro Dena оснащен двигателем мощностью 115 лошадиных сил и объемом 1,7 литра. Кроме того, у машины есть шестиступенчатая механическая коробка передач. В список удобств входят: кондиционер, мультимедийная система с цветным экраном, электрические регулировки передних сидений, камера заднего вида с парковочными датчиками и мультифункциональное рулевое колесо. Также автомобиль оборудован четырьмя подушками безопасности, подогревом сидений, электроприводом и возможностью складывания боковых зеркал, круиз-контролем и системами безопасности ABS, BAS и EBD. Хотя планы по официальным продажам Iran Khodro Dena в России с полноценной заводской гарантией так и не реализовались, эти автомобили все же появились на рынке благодаря параллельному импорту.