ВС РФ продвигаются к дороге E50 Покровск-Карловка.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать успех на Покровском направлении, вынуждая украинское командование начать эвакуацию сразу нескольких населенных пунктов, включая Покровск, Селидово и Миргород. При этом столкновения уже идут на новой линии обороны, которая пролегает в непосредственной близости от Покровска, а именно межу Градовка-Новоградовка. При этом часть этих населенных пунктов уже находится под российским контролем. Также приходят сообщения, что ВС РФ двигается в направлении села Мариновка, которое примыкает вплотную к трассе E50 Покровск-Карловка.

Стоит отметить, что за минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль до 12 квадратных километров на Покровском направлении. Основные действия сейчас ведутся на оборонительной линии Градовка-Новоградовка, куда ВСУ отступили после последних неудач. Именно эта линия является последней непосредственно перед важным городом, ставшим логистическим центром всей засевшей в ДНР группировки украинской армии.

Особое внимание заслуживает факт продвижения российской армии в сторону села Мариновка, которое на севере примыкает к трассе E50 Покровск-Карловка и по которому идет снабжение украинской армии в ДНР. Перекрытие этой дороги со стороны Покровска позволит отрезать важную логистическую артерию, по которой и шли грузы с резервами. Со стороны Карловки дорога также уже отрезана в районе села Михайловка. По этой причине ВСУ будут упорно оборонять Мариновку, хотя моральный дух украинских подразделений на этом направлении находится на предельно низком уровне.