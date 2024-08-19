Полностью завершить оптимизацию планируется до конца августа.

МТС улучшила связь и готовится отказаться от 3G. Уже к концу августа компания планирует завершить все работы по улучшению сети. Во многих регионах России МТС обновила систему управления своими базовыми станциями. Это позволило увеличить покрытие сети LTE на 5,5%. Теперь связь стала лучше как в городах, так и в отдаленных районах.

Благодаря новым технологиям и анализу данных о работе сети, МТС смогла настроить оборудование так, чтобы эффективно использовать современные стандарты связи. Это важный шаг на пути к отказу от устаревших технологий 3G и 2G.

Алексей Маслянкин, руководитель отдела сети радиодоступа МТС, подчеркнул, что современные требования к мобильной связи высоки. Поэтому важно максимально использовать возможности уже существующего оборудования и программного обеспечения. Одним из способов достижения этой цели является переход сетей с 2G и 3G на более современный стандарт LTE. Это не только улучшит качество связи, но и поможет абонентам лучше использовать возможности своих устройств.

В общем, МТС активно работает над улучшением качества связи по всей России. Уже к концу лета пользователи смогут оценить результаты этих усилий.