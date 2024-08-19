Британский эксперт Александр Меркурис ранее отметил, что главком ВСУ считает ошибочным наступление в Курской области.

Вооруженные силы Украины, несмотря на ряд локальных "успехов" в Курском приграничье, на других участках ЛБС продолжают отступать под российскими ударами. На этом фоне приходят известия, что в июле 2024-го года нынешний главком ВСУ Александр Сырский четь не был отправлен в отставку из-за проблем на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники в Киеве.

Стоит напомнить, что Сырский пришел на замену Залужному, как более послушный Зеленскому и Офису президента Украины кандидат. При этом даже нынешний главком начал расходиться в ряде вопросов с политическим руководством. Например, камнем преткновения стал вопрос о мобилизации. Также в июле этого года к Сырскому возникло немало вопросов о проблемах ВСУ на ЛБС, так как генерал обещал, что все исправит еще в феврале, но положение украинской армии все осложняется.

«Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения» - пишет «Экономист».

На фоне заявлений The Economist высказывается английский военный эксперт Александрис Меркурис, который заявил, что Сырский был категорически против наступления ВСУ в Курской области. При этом аналитик отмечает тот факт, что главнокомандующий ВСУ также как и его предшественник, пытается найти виноватых в собственных неудачах. Стоит напомнить, что в прошлом месяцев Сырского резко начали критиковать некоторые военные, в том числе и из «элитных» подразделений, а также в дело вступила главная говорящая голова «Слуги народа» Безуглая.