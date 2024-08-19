Это позволит применять микророботов. И эти батареи делают роботов полностью самостоятельными.

Эти батареи предназначены для питания микророботов, которые могут быть использованы в медицине для доставки лекарств прямо к нужным клеткам в теле человека. Кроме того, эти роботы могут быть использованы для обнаружения утечек в газопроводах.

Размеры этих батарей поражают: длина всего 0,1 мм, а толщина — 0,002 мм, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Они работают, захватывая кислород из воздуха и используя его для получения энергии через окисление цинка. Данный процесс позволяет генерировать ток до 1В. Этого будет вполне достаточно для питания маленьких электронных устройств, таких как датчики.



До сих пор основной задачей для ученых было обеспечение энергией микророботов, которые могут реагировать на изменения в своем окружении. В отличие от других микроустройств, которые нуждаются в постоянном внешнем источнике света для работы, эти батареи делают роботов полностью самостоятельными.



Выбор пал на цинково-воздушные батареи из-за их долговечности и высокой плотности энергии, что делает их идеальными для таких приложений. Эти батареи уже используются в слуховых аппаратах и теперь нашли применение в микроробототехнике.



Состав батареи включает в себя цинковый электрод и платиновый, встроенные в полимерную полоску. Взаимодействие электродов с кислородом приводит к высвобождению электронов и генерации энергии. Эта энергия уже успешно использовалась для питания роботизированной руки, мемристора, часовой схемы и датчиков, реагирующих на химические вещества.



В будущем ученые планируют интегрировать батареи непосредственно в микророботов, что откроет новые возможности для их использования. Также ведутся работы по увеличению напряжения батареи. Таким образом, разработка микробатарей открывает новые горизонты в медицине и других областях, делая возможным создание полностью автономных микророботов для различных целей.