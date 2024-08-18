В суд обратился работник крупной компании, которому не выплатили при увольнении криптовалюту EcoWatt.

В Дубае произошло знаковое событие, которое может повлиять на то, как мы думаем о зарплате. Суд там решил, что получать зарплату в криптовалюте - это нормально, если об этом договорились в трудовом договоре. Это решение пришло после того, как один работник пожаловался, что его компания не выплатила ему зарплату в криптовалюте EcoWatt, как было обещано, когда его уволили.

Изначально суд не принял жалобу работника, потому что не было понятно, как правильно перевести стоимость криптовалюты в обычные деньги. Но потом суд изменил своё мнение и сказал, что компания должна выплатить зарплату в криптовалюте, так как это было четко указано в договоре.

Это решение считается важным моментом для всех, кто работает с криптовалютами и думает о них как о возможности для оплаты труда. Теперь, когда суд в Дубае поддержал выплату зарплаты в криптовалюте, это может открыть двери для её более широкого использования в будущем.



