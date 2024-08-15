Маск все-таки сдержал обещание.

Эти изображения, созданные немецким дизайнером Домиником Бринкманном, вдохновлены грузовиком Tesla Semi. Они вызвали большой интерес, ведь многие ждут новинок от компании под управлением Илона Маска.

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Илон Маск ещё в 2016 г. обещал, что Tesla войдет в новые рынки, включая производство тяжелых грузовиков и городской пассажирский транспорт. Грузовики уже появились, а вот пассажирский транспорт мы так и не увидели. В 2021 г. Маск упомянул о планах выпустить электрофургон с солнечными панелями, но больше об этом не говорил.

Концепт Бринкманна предлагает взглянуть на то, как мог бы выглядеть электрический автодом от Tesla. По его идее, автодом мог бы проехать 675 км без подзарядки, развивать скорость до 160 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды. Предполагается, что автодом будет доступен как с одним, так и с двумя моторами и полным приводом.