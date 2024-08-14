Российское Минобороны никак не отреагировало на заявление литовского министра.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас поблагодарил Зеленского за «демилитаризацию» Калининградской области. Дело в том, что российское командование якобы перебрасывает из анклава подразделения в неизвестном направлении и как думает литовский чиновник в Курскую область. При этом, это только домыслы Лауринаса Кащюнаса.

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Пока украинские военные продолжают действовать в Курской области, Зеленский снова начал кататься по европейским странам. В частности, лидер украинского народа посетил Литву для очередного потока просьб о поставках. Однако, вместо этого он получил благодарность министра обороны Литвы за операцию в Курской области, которая «демилитаризирует» Калининградскую область.

«Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это «демилитаризацией» Калининграда» - высказывается министр обороны Литвы.

Стоит отметить, что на украинских ресурсах уже не столь оптимистично пишут про операцию в Курской области. Ранее предполагалось, что ВС РФ снимет войска с опасных для ВСУ направлений и бросит их в Курскую область. Однако, что-то пошло не так и российское командование извлекло резервы для купирования действий ВСУ из других источников.