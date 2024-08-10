В оснащение входит 3-литровый турбированный V6 мощностью 299 л.с., который работает в связке с 9-ступенчатым «автоматом».

В России появился новый бронированный внедорожник - Tank 500. Эту модель начала выпускать компания Armour Group, известная своими защищенными автомобилями. Особенностью Tank 500 является то, что его броню можно заметить только по специальным стеклам, а все бронированные элементы аккуратно скрыты под обычными деталями кузова.

Внедорожник оснащен мощным 3л турбированным двигателем V6, этот движок выдает 299 л.с.. К нему подключен 9-ступенчатый АКПП. Несмотря на свою мощь, внешне автомобиль выглядит как обычный гражданский внедорожник, что делает его привлекательным для тех, кто ищет надежную защиту без лишнего внимания.

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Tank 500 предлагает просторные габариты:

Длина составляет 4878 миллиметров,

Ширина - 1934 мм,

Высота - 1905 мм.

Колесная база 2850 мм, что сравнимо с такими же параметрами у Toyota Land Cruiser 300. Это делает Tank 500 удобным как для городских поездок, так и для путешествий по бездорожью. Дорожный просвет в 224 мм, углы въезда и съезда 29,5 и 24 градуса соответственно обеспечивают отличные внедорожные характеристики. Внедорожник также оснащен возможностью подключения полного привода, а также подключением понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциалов. Это всё позволяет внедорожнику легко преодолевать сложные препятствия.

Цена на Tank 500 начинается от 16 миллионов рублей. Кто уже захотел такой?