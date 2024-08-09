Данный госзаказ выполняется с опережением графика.

Российские Вооруженные силы получили свежую партию автоматов АК-12 образца 2023 года с опережением графика. Доработанный вариант автомата впервые был поставлен в январе 2024-го года и сейчас госзаказ выполнен на 65 процентов. Об этом сообщает официальный представитель концерна «Калашников». При этом автомат получил серьезные правки в конструкцию и стал удобнее для конечного пользователя, так как учитывался опыт применения в зоне Спецоперации.

Производственные мощности концерна «Калашников» успешно освоили новую версию автомата системы Калашникова АК-12 образца 2023-го года, который впервые показали летом прошлого года. Новый автомат получил множество изменений по сравнению с принятыми в 2018-м году изделием.

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«Концерн «Калашников» с существенным опережением отгрузил очередную партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года в адрес заказчика, при этом ГОЗ 2024 года по выпуску данного изделия выполнен на 65%» - делится информацией представитель концерна.

Стоит отметить, что полный объем заказа нигде не указывается в виду секретности информации. Однако в открытых источниках имеются сведения об улучшениях автомата. В частности, была серьезно доработана эргономика оружия, автомат стало удобнее разбирать для очистки и профилактики, появился двух сторонний предохранитель, ДТК стал несъемным, а также поработали над диоптрическим прицелом. В целом автомат стал надежнее и удобнее.