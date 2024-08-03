За неисполнение предписания Роскомнадзора.

Причина в том, что компания не выполнила требования Роскомнадзора. Об этом сообщает m24.ru, ссылаясь на официальный телеграм-канал московских судов. Компанию обвинили в том, что она не предоставила или дала неверные сведения контрольным органам. Это нарушение прописано в статье 19.7.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф был наложен за игнорирование указаний Роскомнадзора, который следит за порядком в области связи и IT.

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Это не первый случай, когда в России штрафуют большие технологические компании. Раньше Google заплатил 5 миллионов рублей за похожее нарушение, а потом еще 4 миллиона по другому делу. В июле мессенджер Telegram получил штраф в 3 миллиона рублей за то, что не удалил запрещенную информацию.

Эксперты видят в этих штрафах знак того, что российские власти усиливают контроль над международными IT-компаниями. Они требуют, чтобы те соблюдали местные законы. Пока TikTok не комментировал решение суда. Неизвестно, собирается ли компания оспаривать штраф или же его оплатит.