За проголосовали 411 человек, выступивших против и воздержавшихся не было.

После трагического события в "Крокусе", власти решили ужесточить правила для мигрантов. Теперь, если кто-то отказывается регистрироваться в военкомате, его могут лишить российского гражданства. Это решение поддержали все присутствующие на заседании Госдумы, никто не был против.

Изменения касаются тех, кто получил гражданство, но игнорирует воинский учет. Авторы закона, представители "Единой России", считают, что такие действия могут вызвать недовольство среди граждан и подрывают уважение к законам и самому институту гражданства.

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По мнению депутатов, получение гражданства должно быть осознанным шагом, отражающим желание человека жить в соответствии с российскими законами и ценностями. Теперь МВД будет автоматически получать информацию о мужчинах, которым предстоит принять присягу при получении гражданства.

Ужесточение миграционной политики стало ответом на атаку в "Крокусе", унесшую жизни 145 человек. После этого в Москве увеличилось количество решений по миграционным делам, особенно после трагедии и в июне. С начала года из страны выдворили 65 тысяч иностранцев за нарушения, а въезд запретили еще 120 тысячам.

Володин сообщил, что в работе находятся 25 законопроектов, направленных на улучшение контроля за миграцией и уточнение правил для иностранцев. Недавно были приняты законы, вводящие новые меры против нелегальных мигрантов и нарушителей, включая запреты на покупку имущества и ограничения на перемещение по стране.

Эти меры направлены на укрепление безопасности и порядка, а также на обеспечение соблюдения законов и уважения к гражданским обязанностям среди всех жителей России.