Трамп заявил, что не будет президентом, если здоровье не позволит.

Дональд Трамп, бывший президент США, заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства, если почувствует, что его здоровье этому мешает. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

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Трамп подчеркнул, что готов отказаться от должности, если заметит ухудшение своего умственного состояния. Трамп может стать самым возрастным президентом в истории США, если он выиграет выборы. Он будет немного старше нынешнего президента Джо Байдена на момент его инаугурации. Но Трамп уверен, что возраст не станет препятствием, важнее умственные способности. Выборы в США запланированы на 5 ноября.

Джо Байден, текущий президент, из-за вопросов о своем здоровье и критики, решил не участвовать в гонке за второй срок. Вместо этого он поддержал Камалу Харрис, вице-президента, которая еще должна будет выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост президента выдвинут Дональд Трамп. Это заявление Трампа вызвало обсуждение среди общественности и политиков. Многие задаются вопросом о влиянии возраста и здоровья на способность выполнять обязанности президента. Тем не менее,

Трамп уверен, что его опыт и умение принимать решения позволят ему успешно управлять страной, если он снова станет президентом.



