Дональд Трамп, бывший президент США, заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства, если почувствует, что его здоровье этому мешает. Об этом он сказал на встрече с журналистами.
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Трамп подчеркнул, что готов отказаться от должности, если заметит ухудшение своего умственного состояния. Трамп может стать самым возрастным президентом в истории США, если он выиграет выборы. Он будет немного старше нынешнего президента Джо Байдена на момент его инаугурации. Но Трамп уверен, что возраст не станет препятствием, важнее умственные способности. Выборы в США запланированы на 5 ноября.
Джо Байден, текущий президент, из-за вопросов о своем здоровье и критики, решил не участвовать в гонке за второй срок. Вместо этого он поддержал Камалу Харрис, вице-президента, которая еще должна будет выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост президента выдвинут Дональд Трамп. Это заявление Трампа вызвало обсуждение среди общественности и политиков. Многие задаются вопросом о влиянии возраста и здоровья на способность выполнять обязанности президента. Тем не менее,
Трамп уверен, что его опыт и умение принимать решения позволят ему успешно управлять страной, если он снова станет президентом.