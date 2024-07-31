Даже на юге России этот электромобиль покажет себя достойно.

В Германии провели интересный эксперимент с электромобилем Tesla Model Y. Это организовала ADAC - авторитетная независимая организация, которая занимается изучением автомобилей. Они решили проверить, как машина справляется с жарой.

Tesla Model Y - это самый популярный электрокар в мире. Его поместили в специальную камеру, где температура была поднята до 35 градусов. Автомобиль находился там восемь часов, при этом его заряд был установлен на 60%. Важно было проверить, как работает система охлаждения и сколько энергии она потребляет. Для создания условий, максимально приближенных к реальным, использовались ультрафиолетовые лампы, имитирующие солнечный свет.

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В ходе теста выяснилось, что пластиковые части внутри машины нагреваются до 45 градусов, а лобовое стекло - до 60 градусов. Но система климат-контроля, называемая "режим кемпинг", смогла поддерживать температуру около 25 градусов в районе головы и ног водителя и пассажиров.

За восемь часов работы климатическая система потребила 12 кВт энергии, что снизило заряд батареи на 16%. Эксперты ADAC подсчитали, что если бы машина стояла в пробке в таких условиях весь день, ее запас хода уменьшился бы на 64 километра. Для сравнения, обычный бензиновый автомобиль потратил бы на поддержание такого же уровня комфорта от одного до полутора литров топлива.

Этот эксперимент показывает, как современные технологии помогают электромобилям справляться с экстремальными условиями, сохраняя при этом комфорт водителя и пассажиров.