Рассказывают про пять прилетов.

За минувшие сутки, согласно источникам местного характера и сообщениям жителей города, по военному аэродрому Миргорода ВС ВСУ пришлось сразу 5 ракетных ударов, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, военной технике и личному составу. Официальные украинские источники пока никак не комментируют последствия ударов.

Как пишут местные источники после второго ракетного прилета раздался сильный «хлопок», который предположительно произошел благодаря детонации арсеналов аэродрома. Также имеются сведения, что российская ракета прилетела в склад горюче-смазочных материалов «Полтаватопливо», который также использовался для снабжения военной инфраструктуры ВСУ в регионе. Стоит отметить, что именно аэродром в Миргороде рассматривается, как один из наиболее вероятных для принятия истребителей F-16, которые с большим скрипом, но вроде уже передаются Украине.

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Однако пока подтверждения о передаче самолетов нигде не подтверждались, но при этом ВС ВСУ продолжают терять самолеты. Так в понедельник проходила новость, что был «демонтирован» самолет Су-25 ВС ВСУ, который использовался для ударов по российским войскам. Также в минувшие сутки фиксировались прилеты по военным объектам в Киевской области. Использовались рои дронов-камикадзе серии «Герань-2» и ракеты, выпущенные с самолетов дальней бомбардировочной авиации.