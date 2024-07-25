Фрегат накренился на борт и затонул.

Индийский военно-морской флот лишился одного из своих фрегатов в результате затопления. Военный корабль F31 Brahmaputra проекта 16А после ночного пожара с 21 на 22 июля накренился на один борт и позже затонул прямо в ремонтном доке на судостроительной верфи в Бомбеи. Пока о причинах затопления в открытых источниках не сообщают, а местные СМИ рассказывают только про сам факт аварии, которая по предварительным оценкам унесла одну человеческую жизнь.

Фрегат ВМФ Индии F31 Brahmaputra проекта 16А проходил плановый ремонт на верфи Navel Dockyard в Бомбеи. Ремонт шел штатными темпами, но вечером 21 июля вспыхнул пожар на борту корабля. К месту возгорания прибыло большое количество пожарных расчетов, но корабль удалось потушить только 22 июля. Причина возгорания также нигде не указывается, и комиссия уже ведет расследование всего инцидента. В результате есть сообщение про пропажу без вести одного из членов экипажа корабля.

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Однако пожар оказался не самой большой проблемой властей и военных, после ликвидации возгорания выяснилось, что корабль кренится на один борт. Несмотря на все попытки выправить ситуацию крен ликвидировать не удалось, а спустя несколько часов F31 Brahmaputra проекта 16А повалился на борт и быстро пошел ко дну. Сейчас индийские власти пытается разобрать в ситуации и никак не комментируют происходящее. Есть неофициальная информация, что причиной затопления стал именно пожар, которые повредил конструкционные элементы боевого корабля.

Более тщательное расследование власти Индии будут проводить после поднятия F31 Brahmaputra проекта 16А на поверхность. Есть интересный момент, связанный с линейкой этих кораблей, а именно то, что другой фрегат этой серии также затонул после ремонта и его также поднимали со дна. Военные эксперты считаются, что с кораблями этого проекта что-то не так, раз это второй подряд инцидент с затоплением на ровном месте.