Дилеры обошли все запреты, привезя этот легендарный электромобиль

Этот крутой автомобиль теперь доступен у официальных продавцов практически за 22 млн. рублей. С его помощью производитель обещает новый уровень комфорта и мощности на дорогах. Porsche Taycan GTS имеет электродвигатель мощностью 598 лошадиных сил и аккумулятором на 105 кВт/ч, что позволяет проехать до 504 км без подзарядки. Этот электрокар имеет коробку автомат и систему полного привода, что обеспечивает отличную управляемость.

реклама

В список особенностей модели входят:

система комфортного доступа,

подсветка салона,

проекция на лобовое стекло,

сенсорный экран для пассажира,

панорамная крыша.

Также предусмотрена возможность выбора окраски отдельных элементов салона в светло-золотистый цвет. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены у задних сидений - подогрев, а у передних - вентиляция. Подголовники украшены гербом Porsche. Помощь при парковке и камера кругового обзора делают использование автомобиля в городе еще более комфортным.

Дизайн дополняют колесные диски в черном глянцевом цвете и электропривод крышки отсека для зарядного устройства. Стекла обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, а система звучания Burmester High-End Surround Sound гарантирует превосходное качество звука. Зарядка автомобиля стала еще удобнее благодаря архитектуре на 800 вольт, позволяющей использовать станции мощностью до 320 кВт. Кроме того, новый преобразователь ускоряет процесс зарядки.

Таким образом, Porsche Taycan GTS 2024 года представляет собой не просто автомобиль, а целый комплекс инновационных решений, направленных на обеспечение максимального комфорта и производительности.