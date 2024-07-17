Т-64БВ поражен прямо в ангаре, Ланцет залетел через крышу.

Ангары перестали быть надежным укрытием для украинской бронетехники, расположенной неподалеку от линии боевого соприкосновения. В сети появились кадры поражения украинского танка Т-64БВ, который мирно стоял внутри ангара и ничто не предвещало беды. Российские операторы БПЛА смогли провести машину через отверстие в крыше и ювелирно нанесли удар по ОБТ.

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Российские операторы БПЛА «Ланцет» вместе с разведчиками провели высокоточный удар по украинской боевой машине, который привел к детонации боекомплекта и полному разрушению танка. Операция сопровождалась разведывательными дронами ZALA Z-16, которые вели оперативный контроль и полностью зафиксировали результат налета. Вероятно, теперь ангары с техникой будут закрываться более надежно и форточки плотно прикроют от греха подальше.

Стоит отметить, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» стали настоящим кошмаром для украинских военных. С их помощью «демонтировались» такие цели как комплексы ЗРК и РЛС, многочисленные бронемашины и танки, а также находящиеся на земле самолеты ВСУ. При этом есть информация, что в конце июня был нанесен юбилейный, двухтысячный удар «Ланцетом». Не стоит забывать, что каждый удар таким БПЛА является итогом многочасовой работы российских разведчиков, которые и передают данные операторам «Ланцетов».