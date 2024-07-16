Новая миссия ESCAPADE представляет собой отправку 2 малых спутников для изучения Марса.

15 июля 2024 года прошло крупное научное собрание COSPAR. На этом собрании Роб Лиллис, ведущий ученый из Калифорнийского университета, поделился новостями о космической миссии NASA под названием ESCAPADE. Эта миссия представляет собой отправку 2 малых спутников, Blue и Gold, для изучения Марса. Миссия запланирована на осень 2024 год. Эти спутники будут исследовать магнитосферу планеты и как она взаимодействует с солнечным ветром. Это стало возможным благодаря ракете New Glenn от компании Blue Origin, которая впервые будет использована для такой миссии.

Интересно, что контракт с Blue Origin, заключенный в феврале 2023 года, стал первым случаем, когда NASA доверяет коммерческой ракете отправку научной миссии к другой планете. Это большой шаг как для агентства, так и для компании, учитывая, что стоимость контракта составила 20 миллиардов долларов. Для ракеты, названной в честь первого американца на орбите, Джона Гленна, это будет первый полет, и его подготовка уже началась на стартовом комплексе 36.

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На данный момент точная дата запуска миссии неизвестна, но предполагается, что это произойдет около 29 сентября 2024 года, с окном возможностей до середины октября. Если все пойдет по плану, спутники прибудут на Марс в сентябре 2025 года и начнут свою научную работу в апреле 2026 года. Роб Лиллис надеется на то, что эти спутники смогут внести значительный вклад в изучение Марса.

Миссия ESCAPADE является частью программы NASA SIMPLEx, направленной на создание малых спутников для исследования планет. Это показывает стремление агентства снизить стоимость космических миссий и одновременно расширить научные горизонты. Кроме ESCAPADE, в рамках этой программы были выбраны еще два проекта: Janus и Lunar Trailblazer, причем последний планируется запустить уже в конце этого года.

Таким образом, предстоящий запуск ESCAPADE не только открывает новые возможности для изучения Марса, но и демонстрирует развитие партнерства между NASA и частным сектором в освоении космоса. Это значительный шаг вперед в космических исследованиях, который с нетерпением ждут как ученые, так и широкая публика.