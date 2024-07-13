Такое предложение внесла Ирина Яровая.

В России планируют ужесточить правила для мигрантов. Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, сообщила о разработке новых законопроектов. Они касаются как наказания за помощь в нелегальной миграции, так и за сам факт незаконного пребывания в стране.

Депутаты предлагают считать все преступления, связанные с нелегальной миграцией, тяжкими. Также планируется усилить ответственность для тех, кто уже находится в России нелегально. Нарушение миграционных правил будет считаться отягчающим обстоятельством.

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Яровая упомянула о введении наказаний за любую помощь нелегалам, включая фальсификацию документов и незаконную регистрацию. Особое внимание уделено блокировке рекламы услуг, обещающих помощь в обходе миграционного законодательства.

Эти меры обсуждаются на фоне роста преступлений, совершаемых мигрантами, особенно теми, кто использует поддельные документы или вовсе их не имеет. Ужесточение политики стало актуальным после теракта в "Крокус Сити Холле", унесшего жизни 145 человек. В ответ на это предложено создать Реестр контролируемых лиц, в который попадут нелегальные мигранты с последующим выдворением из страны.

Обсуждение миграционной политики вызвало споры между высокопоставленными лицами. Глава СК Александр Бастрыкин выразил сомнение в желании Госдумы принимать эффективные законы, на что спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что депутаты работают в интересах народа.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал к объединению усилий для борьбы с нелегальной миграцией, назвав ее стратегической проблемой. Власти стремятся сделать пребывание и работу в России без соответствующих разрешений невыгодным и рискованным.