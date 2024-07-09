Уничтожено до 20 машин ВСУ и склад артиллерийских снарядов.

В 2024-м году российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» стали настоящей головной болью для украинской армии, так как ракета из такого комплекса может прилететь в любой момент в любую точку. Ранее этому препятствовали переданные Западом ЗРК разных систем, но теперь у Украины наблюдаются проблемы с ПВО. Так в Сумской области российские ракетчики в связке с разведкой выявили и нейтрализовали украинскую колонну, которая перевозила боеприпасы.

Российская военная разведка в ходе одной из своих операций выявила украинскую колонну, которая обнаружилась в Сумской области в селе Стецковка. Позже стало известно, что там находится склад артиллерийских снарядов, по которому был нанесен удар из ОТРК «Искандер-М». Об этом сообщает российское оборонное ведомство, а в сети выложены кадры прилета. Согласно официальным данным всего было «демонтировано» до 20 грузовиков для перевозки боеприпасов, неизвестное количество артиллерийских снарядов и ликвидировано до 60 человек личного состава ВСУ.

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За последние две недели это уже не первый успешный удар из ОТРК «Искандер». Ранее ракетчики прошлись по ряду военных объектов украинской армии. В том числе под их пристальное внимание попали военные аэродромы на которых ВС ВСУ планировали размещать переданные Западом истребители F-16. Также стоит отметить, что именно из Сумской и Харьковской областей наносятся удары по мирным территориям РФ и уничтожение склада с боеприпасами такого характера приведет к снижению боевого потенциала ВСУ.