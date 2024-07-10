Суперкар Lamborghini Temerario потерял часть камуфляжа.

Скоро на дорогах появится новый гигант скорости - Lamborghini Temerario. Этот суперкар, призванный заменить знаменитый Huracan, уже не терпит ожидания, чтобы показать себя миру. Недавно фотографы засекли его на тестах, и, кажется, он стал немного менее скрытным, потеряв часть своего камуфляжа. Особенно это касается передней части, где теперь можно увидеть детали бампера и воздухозаборников.

Тесты проходят в южной Европе, где жаркое лето становится настоящим испытанием для новинки. Ведь Temerario не просто автомобиль, это гибридная сила, сочетающая в себе мощный 4-литровый V8 мотор и три электродвигателя, вместе выдающие более 900 лошадиных сил. Это обещает сделать его одним из самых мощных и быстрых автомобилей в истории Lamborghini.

реклама

Ожидается, что уже к концу лета Temerario появится в Европе, а купить его смогут до нового года. Этот суперкар обещает не только продолжить легендарные традиции Lamborghini в создании спортивных автомобилей, но и поднять планку ещё выше, став новым символом скорости и мощи.