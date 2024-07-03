Выхлопные системы для Acura Integra Type S называются Touring Edition и Track Edition.

AWE представила две уникальные выхлопные системы для владельцев Acura Integra Type S 2024 год. Touring Edition и Track Edition не только улучшают производительность любимого спортивного автомобиля, но и добавляют ему особенный звук.

Обе версии снабжены трехдюймовой передней трубой, она легко сочетается с системой, установленной на заводе. Проверки на динамометре показали, что новые системы способны увеличить мощность автомобиля до 4 лошадиных сил и крутящий момент на 8 Нм. Это означает, что с базовой мощностью в 315 лошадиных сил и 374 Нм крутящего момента, установка Touring Edition позволит достичь 319 лошадиных сил и 382 Нм.

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Кроме того, Acura сообщает, что их 4-цилиндровый турбомотор K20C может развивать до 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, что делает его на 5 лошадиных сил мощнее, чем Civic Type R.

Что касается цен, то выхлопная система Track Edition обойдется в 1 245 долларов (примерно 110 тысяч российских рублей), а за версию Touring Edition придется отдать 1 695 долларов (около 150 тысяч российских рублей). Покупателям предлагается выбор отделки и возможность регулировки выхлопных труб для удовлетворения личных интересов.

Обе системы выполнены из высококачественной нержавейки T304L. Что интересно - поставляются с пожизненной гарантией и гарантией от ошибок CEL. А также, производитель обещает идеальную подгонку. Для тех, кто хочет изменить свой выбор, AWE предлагает специальные наборы для конвертации между версиями Touring и Track.