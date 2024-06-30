Бренд Volkswagen открыл 38 торговых точек в Китае.

Volkswagen готовит к запуску на китайском рынке свой новый электромобиль - кросс-купе ID.UNYX. Это событие запланировано на середину июля. Компания уже подготовила почву, открыв 38 магазинов по всей стране, чтобы покупатели могли познакомиться с новинкой. Этот автомобиль станет первым полностью электрическим внедорожником Volkswagen для китайских поклонников бренда, и он выделяется на фоне других моделей золотым логотипом.

ID.UNYX - это обновленная версия модели Cupra Tavascan. По размерам он достаточно внушительный: длина - 4663 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1610 мм, а расстояние между колесами - 2766 мм. Это говорит о том, что машина построена на специальной платформе MEB, предназначенной для электромобилей.

реклама

Покупателям будет предложено две версии кросс-купе: с задним приводом и мощностью 231 лошадиную силу и полноприводная версия, где дополнительный мотор на передней оси добавляет еще 109 л.с. Обе модели оснащены мощной литий-ионной батареей на 82,4 кВт·ч от компании CATL, что обеспечивает автомобилю запас хода до 621 км для заднеприводной версии и до 565 км для полноприводной.

Этот запуск станет значимым шагом для Volkswagen на китайском рынке, где спрос на электромобили продолжает расти. Компания делает ставку на инновации и экологичность, предлагая покупателям не только стильный, но и технологически продвинутый автомобиль.

В качестве дополнительной информации, недавно стало известно, что 27 июня на заводе BYD в Узбекистане началось производство автомобилей Song PLUS DM-i Champion Edition, что также подчеркивает растущий интерес к электромобилям в регионе.