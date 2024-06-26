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g1tarist
BMW представила самый мощный гибридный седан
Новый M5 называют самым мощным и самым тяжелым автомобилем.

BMW выпустила новый автомобиль, и это не просто очередная модель, а самый мощный и тяжелый седан M5 за всю историю бренда. Этот гибридный автомобиль сочетает в себе лучшее из двух миров: мощь бензинового двигателя и экологичность электромотора.

Под капотом новинки находится 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, который выдает 577 лошадиных сил. К нему добавляется электромотор, увеличивающий общую мощность до 727 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и достигать максимальной скорости 305 км/ч. Если же выбрать режим электрокара, M5 сможет проехать до 69 км на одной зарядке, развивая скорость до 140 км/ч.

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Несмотря на свои впечатляющие характеристики, автомобиль весит целых 2,5 тонны. Но это не мешает ему быть гибким и удобным в управлении благодаря различным режимам вождения. В режиме "Comfort" двигатели работают вместе, обеспечивая плавную и комфортную поездку, при этом бензиновый двигатель может временно отключаться для экономии топлива. Для тех, кто предпочитает более динамичную езду, предусмотрены режимы "Sport" и "Sport Plus", где бензиновый двигатель работает постоянно. А для любителей максимальных ощущений есть режимы "Dynamic" и "Dynamic Plus", которые выжимают из автомобиля все возможные мощности.

Цена за новый BMW M5 начинается с 120 675 долларов. Это действительно высокая стоимость, но она оправдана уникальным сочетанием мощности, технологий и комфорта, которое предлагает этот автомобиль.

#новости #автомобили #авто #bmw #машины #седан #бмв
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