На этом фоне представители ливанского движения предупреждают, что готовы превратить Средиземное море в Горячее.

На севере Израиля продолжает нарастать напряженность, которая выливается во взаимные обстрелы ЦАХАЛ и группировки «Хезболла». На этом фоне в американском издании «Политико» появляется материал, в котором говориться, что американские власти предупреждают группировку, что не станут в случае чего останавливать Израиль и более того, окажут посильную помощь если конфликт перейдет определенную черту. Издание при этом ссылается на двух неназываемых источников из Белого дома.

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Стоит отметить, что ЦАХАЛ уже одобрил и разработал операцию на юге Ливана для нейтрализации группировки «Хезболла» и стягивает туда войска. На этом фоне представители ливанского движения предупреждают, что готовы превратить Средиземное море в Горячее. Одновременно приходит сообщение, что министр обороны Израиля Галант прибыл в США для переговоров по кризису на северной границе. Власти США делают громкие заявления, но есть мнение, что они опасаются разгорания нового витка противостояния Израиля и арабов, которое случится в случае усиления обострения конфронтации.

«Мы считаем, что должно быть дипломатическое решение конфликта на израильско-ливанской границе» - сообщает спикер Госдепа США.

В то время пока Галант общается с американскими чиновниками в регионе были замечены посланники из США, которые видимо пытаются притушить намечающийся конфликт. Однако пока израильтяне не готовы снижать градус обострения, а хуситы наносят новые удары по кораблям в Красном море.