Пока что не искусственный интеллект, но уже кое-что.

БЕЛАЗ, известный белорусский производитель огромных карьерных самосвалов, сделал большой шаг вперед в модернизации своего производства. Они привнесли на свой завод новую "умную" технологию - координатно-пробивной пресс. Это оборудование - настоящий прорыв, потому что оно позволяет автоматически и очень точно делать отверстия в листах металла и формировать из них нужные детали.

Что это значит? Представьте, что вам нужно сделать много одинаковых отверстий в большом листе металла. Раньше это было долго и сложно. Теперь, благодаря новому прессу, такая работа станет гораздо быстрее и дешевле. Это как если бы вы заменили старую ручную дрель на супер-современный электроинструмент.

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Этот пресс особенно полезен для изготовления частей карьерной техники, например, решеток или облицовок, где нужно много отверстий. С его помощью детали получаются в три раза быстрее, чем если бы их делали старым способом, например, с помощью лазерной резки.

БЕЛАЗ не просто купил новую машину. Это часть их большой программы, чтобы сделать производство современнее и эффективнее. Они хотят использовать последние технологии, чтобы их самосвалы были не только самыми большими, но и сделанными по последнему слову техники.

Пресс легок в использовании и не требует особых усилий для обслуживания, что делает его идеальным инструментом для современного производства.

В общем, БЕЛАЗ доказывает, что даже такая отрасль, как производство карьерных самосвалов, может идти в ногу со временем, принимая инновации для улучшения качества и эффективности своей работы.