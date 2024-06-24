Запрет будет касаться только на въезд в центр города.

В Германии обсуждают запрет на въезд больших машин в центры крупных городов. Это особенно касается внедорожников. Идея в том, чтобы сделать улицы более свободными и безопасными.





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Люди, живущие в больших городах с населением свыше 500 тысяч, в основном поддерживают эту идею. По результатам опроса, который провели эксперты, 51% жителей крупных городов готовы сказать "да" запрету на большие авто в центре, а 45% высказались против таких ограничений.

В меньших городах, где живет до 20 тысяч человек, настроения другие. Здесь примерно 40% опрошенных согласны с запретом. Большинство здесь не поддерживает ограничения.

Еще один интересный момент из опроса: большинство людей считают, что владельцы крупных автомобилей должны платить больше налогов и за парковку. Так, 64% респондентов высказались за повышенные расходы для владельцев больших машин.

Эта тема вызывает много дискуссий. Одни видят в запрете способ улучшить экологию и безопасность на дорогах. Другие же беспокоятся, что это приведет к неудобствам и дополнительным расходам. Власти пока взвешивают все "за" и "против", прежде чем принимать окончательное решение.