Сервис уже предлагает доступ к более чем 1300 ретро-играм.

Любимый многими облачный игровой сервис Antstream стал доступен и для пользователей устройств Apple. Обладатели iPhone или iPad уже на следующей неделе смогут погрузиться в мир ретро-игр.

За это надо сказать спасибо новому Закону о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе. Именно он заставил компанию Apple открыть свой App Store для приложений, которые предлагают потоковую передачу игр. Так что теперь никаких ограничений для любителей игр на iOS.

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Antstream – это настоящая находка для фанатов ретро. В его коллекции уже более 1300 игр, включая такие легенды как:

Missile Command,

Sam & Max Hit the Road,

Asteroids,

Super Star Wars: Return of the Jedi.

Сервис Antstream помимо iOS доступен на множестве платформ, включая Xbox, Windows, Android и даже устройства Amazon.

Отличительная особенность Antstream в том, что все игры в его библиотеке полностью лицензированы. Это значит, что пользователю не придется беспокоиться о юридической стороне вопроса, как это бывает с мобильными эмуляторами.

Доступны игры для таких культовых платформ, как Commodore 64, ZX Spectrum, Commodore Amiga, а также есть возможность поиграть в ограниченный выбор игр для Atari 2600, Game Boy, оригинальной PlayStation и Super Nintendo.