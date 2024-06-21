Отзывают для замены бензонасоса и ряда других компонентов.

В России объявлен отзыв почти 500 кроссоверов марки Bentley Bentayga. Это касается авто, которые были проданы в период с 2017 по 2022 год. Дело в том, что в этих моделях обнаружена проблема, по которой двигатель может внезапно остановиться.

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Проблема связана с бензонасосами. В них нашлись неполадки, которые могут приводить к перегреву и, как следствие, к поломке системы подачи топлива. Водители могут заметить, что машина стала хуже ехать или с трудом заводится. Самый неприятный исход - двигатель может просто отказаться работать прямо во время движения.

Власти сообщают, что пока не было случаев, когда из-за этой проблемы произошли бы серьезные аварии или кто-то пострадал. Но чтобы предотвратить возможные неприятности, решили провести отзыв.

Российские сервисные центры, работающие с маркой Bentley, уже готовы принять автомобили на проверку. Если будет обнаружена необходимость, бензонасос или его части заменят на новые. Эти новые компоненты сделаны так, чтобы точно выдерживать нужную нагрузку и не перегреваться.

Все ремонтные работы будут сделаны бесплатно для владельцев автомобилей. Всех владельцев Bentley Bentayga уже начали оповещать о необходимости посетить сервис. Если вы владеете таким авто и хотите проверить, нужно ли ехать на сервис - можно просто посмотреть список VIN-номеров на сайте Росстандарта.



