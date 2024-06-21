Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В России отзывают 473 кроссовера Bentley Bentayga
Отзывают для замены бензонасоса и ряда других компонентов.

В России объявлен отзыв почти 500 кроссоверов марки Bentley Bentayga. Это касается авто, которые были проданы в период с 2017 по 2022 год. Дело в том, что в этих моделях обнаружена проблема, по которой двигатель может внезапно остановиться.

реклама

Проблема связана с бензонасосами. В них нашлись неполадки, которые могут приводить к перегреву и, как следствие, к поломке системы подачи топлива. Водители могут заметить, что машина стала хуже ехать или с трудом заводится. Самый неприятный исход - двигатель может просто отказаться работать прямо во время движения.

Власти сообщают, что пока не было случаев, когда из-за этой проблемы произошли бы серьезные аварии или кто-то пострадал. Но чтобы предотвратить возможные неприятности, решили провести отзыв.

Российские сервисные центры, работающие с маркой Bentley, уже готовы принять автомобили на проверку. Если будет обнаружена необходимость, бензонасос или его части заменят на новые. Эти новые компоненты сделаны так, чтобы точно выдерживать нужную нагрузку и не перегреваться.

Все ремонтные работы будут сделаны бесплатно для владельцев автомобилей. Всех владельцев Bentley Bentayga уже начали оповещать о необходимости посетить сервис. Если вы владеете таким авто и хотите проверить, нужно ли ехать на сервис - можно просто посмотреть список VIN-номеров на сайте Росстандарта.


#россия #bentley
Источник: autonews.ru
+
Написать комментарий (0)
Команда Wildberries сообщила об открытии первого пункта выдачи заказов на Курильских островах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
2
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
9
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
4
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
5
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
2
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
+
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
44
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
26
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
104
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
3
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
60
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
348

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:19
16Гб у меня было в 2012 или 2013г., когда 4Гб Hynix, который на изи гнался до 2400Мгц+ стоил 600р. Тогда, действительно было сложно эту память всю загрузить. С появлением 64-х битных игр, требования к...
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Алексей Новиков
17:13
В каком месте китайская компания сделала первый смелый шаг на российском рынке? Китайская компания вряд ли вообще знают, что ее машины пираты завезли в Россию. А если и знает, то ей по фиг. Но отношен...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
FelsheR-BANZzZzZz
17:13
Там и так с бурным развитием курортов - все прекрасно разрастается. А аграрии, сельхоз продукцией Алтая, всю Сибирь завалили. Что еще надо для счастья, московских зарплат все равно не будет!?)
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
OgoGoLog
17:05
Хотя вот тебе по первому совпавшему производителю (кингспеки и прочую одноразовую лабуду я выкинул, пропустил где-то первые 4 позиции если что). 70% где искать?
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
Олесь Кука
17:01
Рельсотрон его лучше привлечет. И токи там хорошие))) И процесс - чтоб наверняка!
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
pksm
16:59
Зато на а55 самсунг просто забил, последние обновление было в апреле и патч безопасности за апрель
Среднебюджетный Samsung Galaxy A53 получает июньское обновление безопасности
OgoGoLog
16:58
Т.е. ты признаешь, что с фильтром подшаманил и выбрал удобные для себя позиции? Это ты же скриншоты в статью добавлял, а не я. Да и только New Egg в качестве доказательства такая себе статистика. На т...
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
Китя
16:53
Зачем мыл сокет ацетоном. надо было царской водкой.
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Игорь Полищук
16:46
А фанеры с гвоздями хватит.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
FelsheR-BANZzZzZz
16:44
Ага, так пишет, как будто сша где то хоть раз выиграл!))
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем