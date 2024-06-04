Это следующий шаг Wildberries после апрельских тестов 2024 года.

Wildberries сделал приятный сюрприз для всех, кто продает товары на их платформе. Теперь программа лояльности доступна для продавцов. Это нововведение следует за тестированием программы, которое проходило в апреле 2024 года.

Теперь у продавцов есть шанс получить кучу бонусов и привилегий. Программа разделена на четыре уровня: начальный, бронзовый, серебряный и золотой. Чем выше уровень, тем больше плюшек ждет продавца. Это может быть все что угодно: от скидок на доставку и хранение товаров до приоритета в рейтинге на платформе.

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На странице каждого магазина теперь красуется специальный бейдж, показывающий уровень в программе лояльности. Это не только придает статус, но и помогает привлечь больше покупателей. Скоро эта фишка появится и в мобильном приложении Wildberries.

Если вы продавец на Wildberries, всю информацию о программе лояльности можно найти в личном кабинете на сайте. Уровень в программе будет обновляться каждый месяц. Это значит, что если вы в июне поработаете на славу и достигнете нужных показателей, то уже в июле получите заслуженные бонусы. Что именно нужно делать, чтобы подняться по лестнице уровней, пока не сказано. Но, судя по всему, это будет связано с объемом продаж.