Wildberries сделал приятный сюрприз для всех, кто продает товары на их платформе. Теперь программа лояльности доступна для продавцов. Это нововведение следует за тестированием программы, которое проходило в апреле 2024 года.
Теперь у продавцов есть шанс получить кучу бонусов и привилегий. Программа разделена на четыре уровня: начальный, бронзовый, серебряный и золотой. Чем выше уровень, тем больше плюшек ждет продавца. Это может быть все что угодно: от скидок на доставку и хранение товаров до приоритета в рейтинге на платформе.
реклама
На странице каждого магазина теперь красуется специальный бейдж, показывающий уровень в программе лояльности. Это не только придает статус, но и помогает привлечь больше покупателей. Скоро эта фишка появится и в мобильном приложении Wildberries.
Если вы продавец на Wildberries, всю информацию о программе лояльности можно найти в личном кабинете на сайте. Уровень в программе будет обновляться каждый месяц. Это значит, что если вы в июне поработаете на славу и достигнете нужных показателей, то уже в июле получите заслуженные бонусы. Что именно нужно делать, чтобы подняться по лестнице уровней, пока не сказано. Но, судя по всему, это будет связано с объемом продаж.